© foto di J.M.Colomo

Il Real Madrid ha deciso di lasciar partire Theo Hernandez, terzino sinistro classe 1997 che ha giocato questa stagione in prestito alla Real Sociedad e piace molto al Napoli. A riferirlo è il quotidiano spagnolo As, secondo cui il Real accetterebbe un’offerta attorno ai 30 milioni e uno dei club più interessati è il Napoli di Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti avrebbe già chiamato personalmente il calciatore, come già fece con Fabian, per garantirgli che potrà essere protagonista all’ombra del Vesuvio. Hernandez potrebbe prendere il posto di Mario Rui, dato in lista di partenza. Altre squadre, comunque, in serie A, Premier, Liga e Bundes seguono il calciatore.