© foto di J.M.Colomo

Theo Hernandez, ventunenne esterno sinistro francese che il Real Madrid ha spedito in prestito alla Real Sociedad, entra nella lista di obiettivi del Napoli per il futuro della fascia mancina stando al Corriere dello Sport. 21 anni ma 89 presenze tra Alaves (38), Madrid (23) e Real Sociedad (28), e i trionfi griffati con le merengues: Champions, Mondiale per club, Supercoppa Uefa, Supercoppa spagnola. È costato 30 milioni al Real: ovvero l’importo della clausola rescissoria versata nell’estate 2017. Ancelotti lo conosce e lo ha messo sulla lista della spesa, prima ancora del 23enne belga dell’Atalanta, Timothy Castagne e del 21enne scozzese del Celtic, Kieran Tierney.