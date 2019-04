© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurelio De Laurentiis dichiarò incedibile Elseid Hysaj la scorsa estate, ma adesso le cose sono cambiate, anche perché il rinnovo di contratto con il Napoli non è stato portato a compimento e l'affare è saltato. Ecco perché in estate potrebbe partire, così come gli altri terzini che non stanno convincendo, ossia Mario Rui e Malcuit. E' proprio per questo che Cristiano Giuntoli sta sondando il terreno del mercato per le fasce difensive.

Sono tanti i profili che il direttore sportivo azzurro sta monitorando con grande attenzione, sia per la fascia destra che per quella sinistra. Piacciono Lazzari della SPAL e Trippier del Tottenham per la corsia destra, mentre per l'altro versante oltre a Grimaldo del Benfica e Fares della SPAL, spunta anche Chilwell del Leicester. A riferire il tutto è l'edizione odierna de Il Mattino.