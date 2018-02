Napoli, Hysaj: "Avanti con questo gruppo. Juve? Pensiamo solo a noi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prima della sfida contro il Benevento, il giocatore del Napoli Hysaj ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Dobbiamo pensare a noi, non alle gare degli altri, bisogna andare in campo, prendere i tre punti e poi vedere la classifica. Sicuramente si sa che è una gara pericolosa, è un derby, loro ci credono, hanno fatti tanti acquisti, bisogna stare attenti, fare la nostra partita, restare concentrati e poi si vedrà. Siamo questa squadra, un grande gruppo, bisogna andare avanti fino in fondo".