Napoli, Hysaj chiede 3 milioni per il rinnovo: azzurri fermi a 2,5

Continua la trattativa tra il Napoli ed Elseid Hysaj per il rinnovo di contratto. Il giocatore attualmente guadagna 1,5 milioni di euro e per prolungare ne vorrebbe circa 3 ma il club partenopeo è fermo a 2,5 e non sembra intenzionato a cedere alla richiesta dell'albanese. L'attuale scadenza del terzino è fissata per il 2021. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.