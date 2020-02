© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua intervista a Sky Sport, il terzino del Napoli, Elseid Hysaj, ha parlato anche dei nuovi arrivati di gennaio e di un obiettivo per la prossima estate: "Lobotka e Demme sono fortissimi, hanno qualità e sostanza e ci daranno una grande mano. Sono bravi a coprire il campo e ci servivano giocatori come loro".

Cosa pensa di Politano?

"È un grande giocatore, gli servirà tempo per ambientarsi al meglio ma sarà importante".

Kumbulla che giocatore è?

"Vale molto, è forte ed ha bisogno di fiducia e di crescere. Come tutti i giovani hanno paura a fare qualcosa in più. Deve restare con i piedi per terra, penso che avrà un grande futuro".