Napoli, Hysaj e un rinnovo che riprende quota: sul piatto un accordo triennale

vedi letture

Dopo essere stato etichettato da tempo come un giocatore in uscita da Napoli Elseid Hysaj potrebbe clamorosamente fare dietrofront. Come si legge sulle colonne de Il Mattino, il terzino con l'arrivo di Gennaro Gattuso si è riscoperto importante per il club azzurro e la voglia di cambiare aria sembra diminuire di giorno in giorno. Per questo motivo il club, che ha registrato il medesimo feeling anche da parte del tecnico, ha messo sul piatto un rinnovo triennale. L'albanese adesso riflette. Senza ultimatum di alcun genere. Il Napoli è pronto ad aspettarlo.