Napoli, Hysaj ha già l'accordo con la Roma ma il cartellino costa caro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il ds della Roma Petrachi ha già l'accordo con l'agente di Elseid Hysaj in vista del mercato di gennaio. Cinque anni di contratto a 2,5 milioni di euro a stagione per l'albanese che da tempo vuole lasciare gli azzurri. L'ostacolo resta la valutazione di De Laurentiis che chiede non meno di 20 milioni di euro per lasciarlo partire.