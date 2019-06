Napoli, Hysaj in partenza: si sbloccano le prime cessioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo colpi in entrata. La settimana che sta per partire sarà determinante anche per mettere a segno le prime uscite. Il Napoli ha necessità di sbloccare le cessioni: in primis per una questione economica per finanziare i colpi ormai programmati di James e Manolas, ma anche per una questione numerica, andando a piazzare gli esuberi ed i giocatori bocciati da Ancelotti prima dell’inizio del ritiro di Dimaro.

Il primo a partire potrebbe essere Elseid Hysaj che ha molto mercato nonostante un anno complesso. Ieri si è sposato in Albania e dopo le vacanze potrebbe far rotta direttamente in Spagna per firmare con l’Atletico Madrid: serve l’ultimo scatto ed a circa 20mln più bonus il Napoli potrebbe dare l’ok, senza tirarla per le lunghe, consapevole che la Juve di Sarri non sembra interessata e che in quel ruolo il club azzurro ha già Malcuit e Di Lorenzo, quest’ultimo costato 9mln. La differenza tra le cifre aiuterà a finanziare le entrate. In arrivo anche circa 4mln dal Parma per il riscatto di Sepe mentre Grassi resterà in gialloblù in prestito dopo l’infortunio. Sono le tre uscite più vicine a cui potrebbero aggiungersi, in caso di miglioramento delle offerte, anche Simone Verdi, Mario Rui, Marko Rog, oltre a Diawara al centro sempre dell’affare Manolas con la Roma e Inglese, nel mirino di mezza serie A, ma non ai 30mln chiesti dal Napoli.