Napoli, Hysaj in uscita: Atl.Madrid e Juventus sullo sfondo

Il Napoli si prepara a cedere Elseid Hysaj, con gli azzurri che hanno già prelevato Giovanni Di Lorenzo dall'Empoli da affiancare a Kevin Malcuit sulla corsia di destra. L'esterno albanese piace all'Atletico Madrid, che ha finora offerto 15 milioni di euro. La cifra, però, non soddisfa Aurelio De Laurentiis che chiede tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Anche la Vecchia Signora interessata. Sulle tracce di Hysaj c'è anche la Juventus, soprattutto se sulla panchina dei bianconeri dovesse approdare Maurizio Sarri. Per l'Atletico Madrid, invece, l'albanese non è una priorità assoluta ma solo una delle alternative. Lo riporta Diario As.