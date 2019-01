Napoli, Hysaj può partire. Ma la clausola da 50 milioni blocca tutto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Elseid Hysaj, terzino che negli ultimi mesi è passato da titolare inamovibile a riserva di lusso. L'albanese non rientra nei piani tecnici di Ancelotti e proprio per questo motivo un suo addio non è da escludere. Anche se la clausola rescissoria da 50 milioni presente nel suo contratto blocca gli eventuali acquirenti. L'Atletico Madrid si è detto 'non interessato', mentre il Chelsea (che segue il giocatore per volere di Sarri) non sembra intenzionato a spendere quella cifra.