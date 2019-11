© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Elseid Hysaj alla Roma? Risponde proprio il terzino albanese. In conferenza stampa, alla vigilia del match con la Francia, con Totti possibile spettatore d'eccezione sugli spalti: "La presenza di Totti non può fa altro che farmi piacere però oltre a quello dell’ex capitano della Roma e degli altri calciatori giallorossi, a me interessa il sostegno del nostro pubblico dopo il deludente pari contro l’Andorra. Futuro? Io adesso gioco nel Napoli. Per il momento - riporta GonfialaRete - voglio riconquistare il posto in azzurro, poi si vedrà”.