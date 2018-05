Napoli, Hysaj: "Scudetto ancora matematicamente possibile"

© foto di Federico De Luca

Il laterale azzurro Elseid Hysaj è intervenuto ai microfoni di Premium Sport prima della sfida contro il Torino: "Ci siamo rimasti un po' male, più che altro per la partita con la Fiorentina. Ha fatto più male la prestazione che il risultato, matematicamente possiamo vincere o perdere lo Scudetto, dobbiamo restare concentrati e cercare di vincere la partita. Dobbiamo fare anche il record di punti, dobbiamo vincere le ultime tre e fare i conti alla fine. Il pallone è rotondo, non si sa mai come va a finire".