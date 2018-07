Napoli, Hysaj verso il rinnovo fino al 2023

Il Genoa guarda al futuro. Blindato l’attaccante Flavio Bianchi, nella foto al momento del rinnovo insieme al suo agente Pino Calabria. Per lui contratto fino al 2021. Un prolungamento che sa di attestato di stima e voglia di proseguire insieme. Bianchi e il Genoa, c’è il rinnovo......

Liverpool, Klopp: "Alisson non è stato preso a una cifra folle"

Chelsea, il mediano Angban va in prestito al Metz

Liverpool, Markovic in uscita. C'è lo Standard, ci prova l'Olympiacos

Manchester City, Ambrose saluta e va in prestito al Lens

Getafe, preso Ivan Alejo. Arriva dall'Eibar per 4 milioni

Augsburg, Heller in Zweite Bundesliga al Darmstadt

Arsenal, Reine-Adelaide di nuovo in prestito all'Angers

Valladolid, arriva Ivi in prestito per un anno dal Levante

Alaves, dopo il rinnovo Demirovic va in prestito al Sochaux

Newcastle, il portiere Sels vola in Ligue 1: è dello Strasburgo

Witsel verso il ritorno in Europa: piace a PSG e Borussia Dortmund

Tolosa, Jessy Pi giocherà di nuovo in prestito al Brest

Barcellona, Sport: "70 milioni per Digne, Mina e Vidal"

Bordeaux, L'Equipe titola: "Settanta milioni per i girondini"

Fenerbahce, obiettivo Martins Indi per la difesa

West Ham, il Monchengladbach insiste per Oxford

L’agente Mario Giuffredi, rimasto in zona Trentino, segue il portiere Bardi ed è pronto ad aprire una trattativa con Giuntoli direttore sportivo del Napoli, col quale sta portando avanti il prolungamento del contratto al 2023 dell’altro suo assistito, il terzino albanese Hysaj. Con il Napoli e soprattutto col presidente De Laurentiis andrà pattuita la strategia sulla clausola. Perché il club azzurro potrebbe anche non concedere più ai propri tesserati una possibilità di rescissione.

