Napoli, Hysaj via al termine della stagione: al suo posto può arrivare Tsimikas

Oltre all'attaccante, il Napoli andrà alla ricerca di un terzino nella prossima finestra di calciomercato, dal momento che molto probabilmente Elseid Hysaj andrà via. Servirà dunque un jolly difensivo e il nome preferito per il Napoli è quello di Kostas Tsimikas, esterno mancino di proprietà dell'Olympiacos. Già a gennaio il club azzurro poteva prenderlo come alternativa a Mario Rui, ma la trattativa è stara rallentata dal presunto rientro di Ghoulam. Adesso, invece, in casa Napoli si sono convinti e proveranno a strapparlo alla concorrenza. A riportarlo è Sky Sport.