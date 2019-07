Napoli, bye bye Pepé. Finite le visite con l'Arsenal: sarà colpo record

Ormai è chiaro: non sarà il Napoli la prossima squadra di Nicolas Pepé, bensì l'Arsenal. L'edizione online del The Sun, infatti, ha da poco pubblicato alcune foto dell'attaccante classe '95 che arriva a Londra dai francesi del Lille, e che sarà il nuovo record di spesa dei Gunners, i quali verseranno circa 72 milioni di sterline (78,5 milioni di euro, ndr) per Pepe, battendo il precedente primato di spesa ottenuto nel 2018 quando fu preso Aubameyang dal Borussia Dortmund per 56 milioni di sterline.

Nicolas Pepe clutches Arsenal bag after completing his medical https://t.co/7ng9p0xDW7 pic.twitter.com/i6oksPUCG2 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 30, 2019