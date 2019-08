I colloqui degli scorsi giorni tra il Napoli e il Gremio non serviranno per portare Everton in azzurro. Almeno non ora. L'attaccante infatti era stato valutato come "paracadute" in caso di fallimento delle trattative per Lozano e James, ma ora che il puzzle si sta componendo, la stretta intorno al brasiliano non arriverà. Un rapporto che però potrà servire in futuro, utile per avere un canale privilegiato con uno dei migliori club in Brasile. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.