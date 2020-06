Napoli, i compagni di squadra salutano Callejon: Valencia o Siviglia per lo spagnolo

Non fossero bastate le lacrime in ginocchio sul prato dell'Olimpico dopo il trionfo in Coppa Italia, dalla cena di squadra arriva un altro indizio che suggerisce un imminente addio di José Maria Callejon, in scadenza di contratto con il Napoli. Stando a quanto scritto dal Corriere dello Sport, nel corso della cena di squadra andata in scena venerdì sera in un noto locale della città, la squadra ha intonato diversi cori per l'ex Real Madrid.

ADDIO SCONTATO - Gli 'Olé' hanno travolto l'esterno spagnolo e stavolta hanno confermato una sua partenza imminente, secondo quello che racconta il quotidiano. Tutta la squadra, infatti, s'è rassegnata: Callejon non sarà più un compagno di squadra la prossima stagione. Quale futuro per lui? Valencia e Siviglia ci pensano, ma non si sa ancora. La cosa certa - si legge - è che la squadra dà per scontato il suo addio.