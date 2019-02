Napoli controlla a Zurigo: Insigne-Callejon per lo 0-2 al 45'

Fonte: Dall'inviato al Letzigrund Stadion di Zurigo

E' da poco terminata la prima frazione della gara tra Zurigo e Napoli, valida per l'andata dei sedicesimi di Europa League. I partenopei sono in vantaggio per 2-0, grazie alle reti arrivate al 12' e al 22'. Prima Insigne e poi Callejon hanno bucato la porta avversaria, su assist di Milik e Malcuit. Doppio vantaggio per gli azzurri di Ancelotti, in totale controllo della gara in virtù del maggior tasso qualitativo.