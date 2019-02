© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Quando vorrai tornare, il Napoli è sempre casa tua". Questo è stato l'ultimo messaggio che Aurelio De Laurentiis ha recapitato a Marek Hamsik prima di dargli il via libera per raggiungere il Dalian in Cina. Il giocatore, rimasto in ottimi rapporti con il presidente azzurro, gli ha anche regalato un orologio di pregio per sottolineare il clima di amicizia che non è stato intaccato da questo addio. Non è da escludere che un domani lo slovacco possa rientrare per una carriera da dirigente. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.