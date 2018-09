Napoli, i dubbi di formazione di Ancelotti che prepara il tour de force

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sta per iniziare il tour de force. Il turnover di Ancelotti non sarà rivolto di certo unicamente all'armonia ed al coinvolgimento del gruppo, ma per iniziare a dosare le forze e provare ad uscire al meglio da un ciclo terribile di sette partite in ventidue giorni tra campionato (Fiorentina, Torino, Parma, Juventus e Sassuolo) e Champions League (Stella Rossa e Liverpool). Si parte dalla Fiorentina e probabilmente proprio con i viola la formazione assomiglierà di più a quella delle prime due sfide a Lazio e Milan per poi cambiare più elementi con lo Stella Rossa. Per le difficoltà della sfida, la necessità di riscattare l'ultimo ko, ma probabilmente anche per ottenere quel qualcosa in più dai titolarissimi di Sarri che non hanno dimenticato il ko di Firenze ed i sogni infranti della scorsa stagione.

In attacco rientrerà Josè Callejon. Lo spagnolo ha sfruttato la sosta per lavorare a Castel Volturno, come del resto Verdi, ma la sua assenza s'è sentita non poco a Genova negli equilibri di squadra, dalla copertura e l'aiuto al terzino alla fase di pressing in cui solitamente guida i compagni. Dovrebbe agire nel tridente con Insigne e Milik, il polacco preferito a Mertens che - dopo i 90' in nazionale - avrà qualche altro giorno per raggiungere la forma migliore e puntare a partire titolare a Belgrado contro la Stella Rossa. A centrocampo non mancano i dubbi, ma sembrano favoriti Hamsik e Zielinski con Allan (e quindi Diawara e Fabian scalpitano per la Champions). In difesa Ancelotti potrebbe partire con i soliti quattro ed iniziare ad alternare i laterali dalla terza gara ravvicinata con il Torino.