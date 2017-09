Napoli, i dubbi di Sarri per l'inizio del tour de force

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da Bologna parte il settembre di fuoco del Napoli. La squadra di Sarri dovrà riattaccare subito la spina, non inciampando nel post-sosta delle nazionali che spesso in passato ha sofferto, per allungare la striscia positiva alla terza vittoria di fila in campionato, la decima complessivamente contando anche le ultime cinque della scorsa stagione e le due del preliminare di Champions. Gli azzurri proveranno a ripartire di slancio in vista della sfida di mercoledì allo Shakhtar, alla portata ma che rappresenta comunque la squadra di prima fascia del raggruppamento, per impegni ogni tre giorni per sette gare che diranno già molto sulla stagione degli azzurri.

Diversi i dubbi per Sarri che deve inevitabilmente guardare anche oltre a domenica, impostando le rotazioni per sfruttare la rosa ed affrontare al meglio il ciclo di gare ravvicinate. Il reparto che non dovrebbe subire troppe modifiche è chiaramente la difesa, come abitudine, e quindi non è difficile immaginare la solita linea con Hysaj, Albiol, Koulibaly e Ghoulam. A centrocampo invece potrebbe esserci Diawara, considerando anche qualche acciacco per Jorginho, con Hamsik e Allan. Il capitano, a due reti dal record di reti di Maradona in azzurro, è apparso in crescita in nazionale e Sarri difficilmente rinuncia a lui mentre l'altra mezzala potrebbe essere Allan, ipotizzando dunque Zielinski titolare in Champions. In attacco Insigne e Callejon larghi con Mertens in ballottaggio con Milik: il belga partirà sicuramente titolare contro lo Shakhtar e per il polacco quindi possibilità di una maglia da titolare contro i rossoblù.