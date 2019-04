Napoli, due per due: sarà rivoluzione terzini in estate

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul valzer dei terzini in atto al Napoli. Elseid Hysaj ha chiesto un adeguamento del contratto che difficilmente avrà: vuole garanzie sul futuro ma non le avrà mentre Mario Rui non ha convinto. In entrata piacciono Kieran Trippier del Tottenham e Alejandro Grimaldo del Benfica, occhio anche a Manuel Lazzari della SPAL.