Napoli, i due top player che restano a guardare

Il Napoli vuole scendere dalle montagne russe. La terribile sconfitta interna contro il Lecce è stata riscattata dall'impresa sul campo dell'Inter capolista, per la semifinale d'andata di Coppa Italia, confermando però gli spaventosi alti e bassi di questa stagione. A Cagliari la squadra di Gattuso avrà l'ennesima occasione per dimostrare di poter avere continuità anche in match in cui è chiamata a fare la partita, finora falliti senza riuscire a trovare gli stessi equilibri delle gare di contenimento proposte brillantemente con Juventus, Lazio o Inter.

Gattuso dovrebbe riproporre l'undici visto a Milano, con il ritorno di Insigne nel tridente con Mertens e Callejon. Il tecnico del Napoli punta sulla continuità per provare ad evitare altre uscite in stile Fiorentina o Lecce: a centrocampo con Demme dovrebbe essere confermati Zielinski e Fabian con Allan ancora in panchina anche se ormai del tutto recuperato. Uno scenario, quello dell'esclusione del brasiliano, che fino a qualche tempo sarebbe stato clamoroso, ma che ora va ad incasellarsi nelle difficoltà avute da tanti giocatori chiave degli ultimi anni e che probabilmente hanno chiuso il loro ciclo in azzurro. E' out infatti anche Kalidou Koulibaly, alle prese con ulteriori problemini fisici, ma che non verrà rischiato anche perché quello rientrato col Lecce - dopo due mesi dall'infortunio col Parma - è parso il lontano parente del difensore capace di attirare offerte da 100mln di euro e finire nella lista per il Pallone d'Oro. Il Napoli, per ora, in campionato deve risollevarsi senza poter fare affidamento sul loro rendimento.