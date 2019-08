Napoli, Estadio Deportivo apre su Milik e il Betis

Il Betis continua a sognare Arek Milik. E l'edizione odierna di Estadio Deportivo, molto attento alle vicende biancoverdi, titola oggi in prima pagina: "Milik lo capta", spiegando: "Il Napoli ha congelato le trattative per il rinnovo e il suo presidente insiste per far cassa con lui, mentre il Betis è attento nel caso sfumasse la trattativa per Borja Iglesias".