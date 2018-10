Napoli gioca a fare il Liverpool. Così Ancelotti batte Klopp

Risultato finale: Napoli-Liverpool 1-0 (90' Insigne)

Una gara dominata in lungo e in largo. Il Napoli riesce a battere il Liverpool per 1-0 rilanciando le ambizioni per la qualificazione agli ottavi di Champions. Una serata più che positiva, per la formazione di Carlo Ancelotti, che in realtà sembrava beffarda fino alla fine. Perché il dominio partenopeo è stato evidente fin dall'inizio, ma solo l'imprecisione nella conclusione o nell'ultimo passaggio hanno impedito a Insigne e compagni di siglare il vantaggi prima del 90'.

Invece il San Paolo ha dovuto patire fino alla fine. L'1-0 di Insigne su traversone di Callejon rende giustizia a quanto prodotto nell'arco dell'intera sfida, con Ancelotti che ha battuto appieno la tattica di Klopp senza che il tedesco riuscisse ad abbozzare una contromossa. Nonostante la forza dei vicecampioni d'Europa in carica, perché a Fuorigrotta il Napoli ha giocato a fare il Liverpool mentre i reds hanno avuto l'atteggiamento di una formazione impaurita dall'atmosfera del catino napoletano. Nonostante non sia proprio un gioiellino, il calore del popolo partenopeo è noto in tutto il mondo. Klopp l'aveva già assaggiato cinque anni fa, il Liverpool l'ha capito questa notte.