Napoli, i giocatori convocano Ancelotti e Giuntoli come testimoni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Attesa in casa Napoli per l'udienza innanzi al Collegio Arbitrale, attesa per febbraio , che dovrà dirimere la questione delle multe affibbiate alla squadra dalla proprietà. In attesa dei ricorsi (il termine scade il 7 dicembre), secondo quanto riferito da La Repubblica, Insigne & Co avrebbero convocato l'allenatore Ancelotti, il ds Giuntoli e il team manager De Matteis come testimoni per dimostrare come nei giorni successivi all'ormai celebre ammutinamento si siano in realtà allenati regolarmente.