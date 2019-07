Napoli, i colpi ufficiali: difesa sistemata con Di Lorenzo e Manolas

Nelle prime settimane di mercato il Napoli di Carlo Ancelotti si è concentrato sul sistemare la difesa. Per la porta è stato riscattato dall'Arsenal David Ospina, mentre la linea difensiva è stata completata con gli arrivi di Giovanni Di Lorenzo dall'Empoli e soprattutto Kostas Manolas dalla Roma. Le prossime settimane saranno probabilmente buone per chiudere qualche cessione (su tutti Rog, Hysaj e Verdi), poi De Laurentiis e Giuntoli potranno tornare a lavorare sui rinforzi offensivi. Col sogno che resta sempre quel James Rodriguez in uscita dal Real Madrid.

NAPOLI (4-4-2): Meret; DI LORENZO, MANOLAS, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Milik, Insigne. All: Ancelotti (confermato).