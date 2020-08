Napoli, i mugugni per Milik e l'entusiasmo per la tripletta di Osimhen

vedi letture

Allo stadio Patini di Castel di Sangro è andato in scena a tutti gli effetti il passaggio di consegne tra il partente Arek Milik e Victor Osimhen, l'acquisto record della storia del club azzurro e già nuovo beniamino dei tifosi. I 10 gol al Castel di Sangro e gli 11 all'Aquila, formazioni di eccellenza, contano poco in quello che è stato poco più di un allenamento per gli azzurri nel pieno del pre-campionato, ma la serata però essere altamente simbolica. Il triangolare rappresenta a tutti gli effetti la fine dell'esperienza napoletana di Arek Milik, che risponderà alla convocazione della Polonia (e al ritorno non dovrebbe più vestire l'azzurro), dopo una prova con due gol, altrettanti sbagliati, risultando spesso beccato anche dal pubblico per poi lasciare il campo tra mugugni e qualche timido applauso da parte dei 1280 spettatori presenti (ieri è arrivato l'ampliamento per ulteriori 280 spettatori, tutti regolarmente distanziati dagli steward).

Dall'altro lato, nel secondo test, si è subito preso la scena Victor Osimheb, il nuovo 9 (non solo come ruolo, ma dopo l'addio di Llorente anche come numero di maglia). Alla prima palla giocata al primo minuto, dopo un attacco deciso alla profondità, il brusio di curiosità s'è trasformato in boato per il gol ad incrociare davanti al portiere. 120 secondi e palla in profondità di Malcuit per la doppietta con una staffilata sotto la traversa, imparabile per chiunque, dopo un'altra progressione lasciando sul posto gli avversari. Da quel momento l'entusiasmo s'è trasformato nel primo coro col suo nome fino alla tripletta all'8': andando via a velocità doppia ad avversari e compagni di squadra, quasi auto-lanciandosi, e superando stavolta anche il portiere. Non solo gol, ma anche ottime connessioni con i compagni in un 4-2-3-1 con Lozano ed Insigne sugli esterni e Mertens alle sue spalle, chiudendo anche con due assist. Il passaggio di consegne al centro dell'attacco è avvenuto.