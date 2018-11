Napoli, i numeri dopo 10 turni: tanti tiri, pochi chilometri. Ma 19 gol fatti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con 19 reti fatte, il Napoli si classifica come terzo attacco dell'intera Serie A: un numero frutto degli sforzi offensivi di una squadra che tira tanto, ben 144 conclusioni, ma che colpisce anche diversi legni, cinque in 10 partite. Il possesso palla non è più quello dei tempi di Sarri e si assesta a quota 54%, quinto posto in graduatoria. Non sono invece eccezionali i numeri dei vari portieri: 25 parate e 11 reti concesse, mentre in chiave disciplina la formazione di Ancelotti fa una discreta figura. Con 20 cartellini, di cui 19 gialli e un rosso, il Napoli è nella Top 5 delle squadre più "corrette".

I numeri del Napoli :

Gol fatti (terzo in Serie A): 19

Gol subiti (quinto in Serie A): 11

Miglior marcatore (terzo in Serie A): Lorenzo Insigne, 6 gol

Miglior assist-man (terzo in Serie A): Josè Callejon, tre assist

Chilometri percorsi (tredicesimo in Serie A): 107195

Numero di tiri (secondo in Serie A): 144

Parate (sedicesimo in Serie A): 25

Numero legni colpiti (quarto in Serie A): 5

Numero legni subiti (diciannovesimo in Serie A): 2

Percentuale possesso palla (quinto in Serie A): 54.1%

Precisione passaggi (terzo in Serie A): 87.1%

Disciplina (quinto in Serie A): 20 cartellini