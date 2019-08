Napoli, Radio Marte: De Laurentiis molla Icardi e chiude per Llorente

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da Radio Marte, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, spazientito dalla mancata risposta di Mauro Icardi nel giorno in cui attendeva un segnale da parte dell'argentino, ha chiuso l'accordo per portare in azzurro Fernandno Llorente. Accordo triennale a 2,5 milioni di euro più bonus a stagione con la chiusura definitiva attesa per lunedì.