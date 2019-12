© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sulle colonne de Il Mattino si parla del futuro di Dries Mertens e Josè Callejon. Entrambi sono in scadenza nel 2020, per questo i due rinnovi sono prioritari per il club. Offerti altri due anni di contratto (scadenza 2022) a tutti a due alle stesse cifre attuali. Trattativa complicata per lo spagnolo, le parti restano distanti, ma entrambi stanno riflettendo, tenendo conto anche delle altre offerte. Mertens non è tentato dalla Cina, preferirebbe continuare a Napoli o restare in un campionato europeo competitivo: in Bundesliga è seguito da Borussia Dortmund e Bayern Monaco, in Premier League può muoversi l'Arsenal. Per Callejon l'ipotesi Cina potrebbe essere allettante.