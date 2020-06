Napoli, i rinnovi di Zielinski e Mertens rallentano: problemi nella traduzione

vedi letture

Tuttosport fa il punto sui rinnovi di Dries Mertens e Piotr Zielinski. Sembrava che per entrambi la giornata perfetta per l'annuncio fosse ieri, quando De Laurentiis aveva fatto visita alla squadra. Invece non ci sono state ufficializzazioni, anzi, pare che ci siano alcuni problemi nelle traduzioni nelle rispettive lingue dei contratti rispettivamente di due e quattro anni. Non è possibile ancora sbilanciarsi sulla permanenza certa dei due calciatori.