Napoli, scaramanzia Ancelotti? A Firenze cambio di albergo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sabato il Napoli va a Firenze, campo che a detta di molti, Maurizio Sarri su tutti, è costato agli azzurri l'ultimo titolo. Per questo, forse per caso, forse no, riporta Il Mattino, Carlo Ancelotti ha deciso di cambiare l'hotel del ritiro degli azzurri e andrà al Centro Tecnico di Coverciano.