Napoli, Sportitalia: si complica la trattativa per Osimhen. Liverpool e United sul nigeriano

vedi letture

Arrivano aggiornamenti, non positivi per il Napoli, nella trattativa per portare Victor Osimhen in azzurro. Secondo quanto riportato da Sportitalia l'operazione si è complicata e non sono state programmate visite mediche per l'attaccante nigeriano e il suo nuovo agente sta prendendo tempo, per poter parlare con Liverpool e Manchester United del suo assistito. Al momento sembrano i Reds a essere il club più interessato.

⚠️ BREAKING NEWS 👉 #Napoli: si complica #Osimhen ➡️ Non sono state programmate le visite mediche e il nuovo agente prende tempo. Le ultime 24 ore non hanno prodotto sviluppi positivi per la chiusura della trattativa#Sportitalia #Sportitaliamercato@AlfredoPedulla — Sportitalia (@tvdellosport) July 16, 2020