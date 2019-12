Napoli, i tormenti dei nobili decaduti: la tensione condiziona la stagione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono tre i nobili decaduti di casa Napoli che stanno vivendo veri e propri "incubi" tra i muri del ritiro di Castel Volturno. Stiamo parlando di Insigne, Callejon e Mertens, che per un motivo o per l'altro potrebbero essere all'ultima stagione in azzurro e che stanno vivendo malissimo una stagione tormentata. Se il capitano è abituato a vivere momenti di tensione, soprattutto con i tifosi, gli altri due non hanno nessuna intenzione di veder scorrere gli ultimi mesi napoletani con questa difficoltà e vorrebbero avere l'occasione di trascinare la squadra fuori dai guai per poi salutare con la coscienza pulita. A riportarlo è Il Corriere del Mezzogiorno.