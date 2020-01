© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiano Giuntoli lavora a gennaio per dare a Gattuso il Napoli che serve per concludere una stagione complicata nel migliore dei modi, centrando per l'ennesimo campionato la qualificazione in Europa. Aurelio De Laurentiis, invece, pensa già al futuro. Al Napoli che si rilancerà la prossima stagione. E ha tre sogni. Questi sogni stando al Corriere dello Sport vedono proiettare l'ombra del patron partenopeo a Firenze e Brescia. Sulle sponde dell'Arno ADL punta sia Federico Chiesa, sul quale c'è anche la concorrenza delle big del nord come Inter e Juve, sia Gaetano Castrovilli, che la proprietà gigliata ha blindato di recente con un nuovo contratto e che piace anche alla Roma. Infine lo sguardo di De Laurentiis arriva al Rigamonti dove gioca Sandro Tonali, talento del centrocampo del Brescia. Tre sogni per il Napoli del futuro. Da capire se saranno realizzabili.