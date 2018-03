Napoli, i vertici della Premier in missione per Jorginho

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I vertici della Premier League ha messo ufficialmente nel mirino il centrocampista del Napoli Jorginho. Manchester City, Manchester United e Arsenal, hanno inviato alcuni osservatori in Serie A per seguire con attenzione le prestazioni dell'italo-brasiliano, che viene considerato in Europa come uno dei migliori registi in circolazione. Il prezzo che gli azzurri potrebbero fissare per una sua eventuale partenza super ampiamente i 65 milioni di euro. A riportarlo è il Sun.