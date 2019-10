Napoli, Ibra tra sogno e realtà. E' asta per il rinnovo coi Galaxy?

© foto di Imago/Image Sport

Il Mattino fa il punto su presente e futuro di Zlatan Ibrahimovic. Che resta un sogno tra sponsor e cuore per il Napoli. Lo svedese guadagna 30 milioni grazie al marketing in California, il contratto è fino al 31 dicembre. Però di questi, oltre 20 arrivano da un pool di sponsor di livello mondiale grazie all'immagine di Ibra negli States. Così il rischio è che Zlatan stia facendo asta anche per fare pressing sui Los Angeles Galaxy per il rinnovo.