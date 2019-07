© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Aurelio De Laurentiis è pronto a fare investimenti importanti per un attaccante da 30 gol a stagione per il suo Napoli, come dichiarato dal patron stesso qualche giorno fa. Secondo Il Mattino, in cima alla lista di preferenze del presidente c'è Mauro Icardi. Ma il massimo dirigente azzurro vorrebbe ricevere maggiori garanzie dall'argentino che s'è sempre detto interessato a sposare la causa Juventus in caso di addio all'Inter. E l'addio ai nerazzurri mai come quest'estate è scontato.