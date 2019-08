Napoli, Icardi nicchia. Azzurri pronti a stringere per Llorente

Il Napoli continua la sua caccia all’attaccante. Come riportato da Sky Sport, visti i mancati segnali da parte di Mauro Icardi, il club azzurro sta pensando di stringere per Fernando Llorente. Il giocatore, svincolato dopo l’esperienza al Tottenham, è pronto ad accettare la proposta partenopea. Il club di Aurelio De Laurentiis chiuderebbe l’operazione non prima della metà della prossima settimana, Icardi permettendo.