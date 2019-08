© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ultimatum del Napoli per Mauro Icardi non ha portato ad apertura o sostanziali novità. L'attaccante argentino non valuta il trasferimento in azzurro, in attesa della Juventus (che però ha già diversi esuberi e non riesce a sbloccare le cessioni) e più probabilmente di un braccio di ferro - anche legale - con l'Inter almeno fino a gennaio. La deadline era fissata a ieri, il Napoli probabilmente attenderà novità per qualche altro giorno, ma da tempo ha già percepito le difficoltà dell'operazione e, non a caso, il ds Giuntoli da una settimana porta avanti con forza il piano B. Il nome è quello di Fernando Llorente, svincolato dal Tottenham e che rappresenterebbe un'alternativa a Milik ed una soluzione - mancata notevolmente negli ultimi anni - anche per cambiare tipologia di gioco per i finali di partita. Con l'agente ed il fratello del giocatore c'è già l'intesa per un biennale a circa 2,5mln di euro, oltre ad una commissione superiore al milione di euro, accontentando così anche la volontà del giocatore che ha subito messo il Napoli in cima alle sue preferenze. Dopo la gara di Firenze, è già fissato l'incontro che porterà - salvo aperture improbabili al momento di Icardi - alla definizione dell'affare. Probabilmente potrebbe essere a disposizione a partire proprio per la sfida di Torino, contro la sua ex squadra.