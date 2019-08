© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oggi scade l'ultimatum di Aurelio De Laurentiis a Mauro Icardi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport si va verso il no definitivo da parte del centravanti argentino. Il Napoli per il suo cartellino ha offerto 65 milioni mentre all'attaccante un ingaggio da 7,5 milioni netti. Icardi è disposto a rischiare in questi ultimi giorni di mercato sperando in una svolta che lo possa portare alla Juventus, la quale si sta trovando in una situazione poco pronosticabile, ossia quella di avere tanti esuberi ma senza riuscire a piazzarli.