Napoli, Icardi spinge Milik all'estero. Liga o Bundes per il polacco

Procede a rilento la trattativa per il rinnovo di contratto di Arek Milik (scadenza 2021) e l'ipotesi Icardi-Napoli che prende corpo ogni giorno di più porta il polacco più lontano dalla maglia azzurra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport due sono le destinazioni possibili: Spagna e Germania. Nel primo caso c'è una squadra precisa, ossia il Betis che cerca una punta e non è riuscita al momento a chiudere per Borja Iglesias. Il problema degli andalusi è quello di andare incontro alle richieste d'ingaggio di Milik.