Napoli, idea Biraghi per la corsia mancina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Napoli per rinforzare le fasce laterali non punta solo Manuel Lazzari, esterno destro classe ‘93, della SPAL, ma guarda anche in casa Fiorentina. Questa volta per la corsia opposta. L’obiettivo, secondo Sky Sport, è Cristiano Biraghi, mancino classe ‘92 che piace molto a dirigenza e staff tecnico. Il Napoli si sarebbe già informato sulla situazione dell’esterno per provare a imbastire fin da subito una trattativa e portarlo a Napoli nella prossima finestra di mercato estiva.