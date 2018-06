Napoli, idea francese: sfida a Lione e Marsiglia per Rongier

Dalla Ternana alla C spagnola: Pochesci valuta il Rayo Majadahonda

Amichevoli Nazionali, le partite in programma

Juventus, giornata pescarese per Allegri

Nela: "Dispiacere Nainggolan. Per Spalletti è l'ideale"

Bonansea: "Juventus Women, gruppo l'arma in più"

Calcio femminile, respinto il ricorso del Ravenna. Bari confermato in A

Paolo Rossi: "Mancini l'uomo giusto per l'Italia. Futuro in mano a Chiesa"

Bologna, il saluto a Verdi: "Grazie per spirito e attaccamento alla maglia"

Novità sul futuro di Valentin Rongier, ventitreenne centrocampista difensivo e regista del Nantes. Secondo quanto riporta L'Equipe , sul talentuoso classe 1994 ci sarebbe con forza il Lione che vorrebbe inserire nell'operazione coi Canaris anche Jordan Ferri oltre a cash. Il Nantes, però, allenato la scorsa stagione da Claudio Ranieri, non molla, forte anche di un accorto con Rongier di un contratto fino all'estate del 20222. Sul giocatore ci sarebbe l'Olympique Marsiglia, sempre in Ligue 1, mentre è nuovo l'interesse italiano del Napoli di Carlo Ancelotti.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy