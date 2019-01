© foto di Imago/Image Sport

La voce clamorosa è arrivata ieri dal Corriere dello Sport: il Napoli è tentato da James Rodriguez, 27enne colombiano in uscita dal Bayern Monaco e con un rapporto speciale con Carlo Ancelotti. Il colombiano è passato dal Real Madrid al Bayern nel 2017 con la formula del prestito oneroso di 5 milioni di euro all'anno, con riscatto non obbligatorio. L'edizione odierna del quotidiano scrive che i bavaresi, riscattandolo per 42 milioni di euro dai blancos, possono poi cederlo ad una cifra superiore per realizzare una plusvalenza; o se invece dovesse tornare alle merengues, non essendoci per lui posto, potrebbe accadere la stessa, identica cosa. Il quotidiano spiega come le riflessioni sul calciatore, in casa Napoli, sono state avviate anche per la grande stima che Ancelotti nutre verso il calciatore.