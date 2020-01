© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Idea last minute per la fascia mancina del Napoli: secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il club azzurro sarebbe pronto a bussare alla porta del Sassuolo per Alessandro Tripaldelli. Classe '99, napoletano, il giovane sarebbe stato chiesto in prestito con diritto di riscatto da Giuntoli.