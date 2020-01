© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Jan Vertonghen nel mirino del Napoli. Il centrale belga è in scadenza di contratto con il Tottenham e potrebbe liberarsi già a gennaio per una cifra decisamente contenuta. Secondo quanto riportato dal Telegraph infatti, il Napoli potrebbe tentare l'affondo già nei prossimi giorni. Gli azzurri si erano già informati in estate dopo l'addio di Albiol e prima dell'acquisto di Manolas.