Napoli, idea Lozano dal primo minuto contro la Juventus

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un’idea che può concretizzarsi nelle prossime ore, quando Carlo Ancelotti penserà agli undici da mandare in campo dal primo minuto nel big match contro la Juventus. Hirving Lozano è arrivato da poco, ma il tecnico dei partenopei potrebbe schierarlo titolare. Ovviamente ci sono le pedine fondamentali, anzi insostituibili. Callejon, Mertens e Insigne non si toccano, questo sarà il punto di partenza per compilare la formazione di sabato sera. Milik sta recuperando, mentre Younes potrebbe essere una scelta last minute. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.